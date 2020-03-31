FISU утвердил новые даты Летней Универсиады-2021

По планам FISU, на 31-й Летней Универсиаде примут участие более 10 тыс. студентов-спортсменов и официальных лиц из более чем 150 стран.

Международная федерация университетского спорта (FISU) объявила о поддержке решения Международного олимпийского комитета (МОК) о переносе сроков проведения Олимпийских Игр-2020 в Токио на 2021 год и назвала новые даты Летней Универсиады-2021, передает zakon.kz.

В официальном сообщении FISU заявила, что сохранит запланированное на август место для проведения летних Всемирных студенческих игр-2021 года в Чэнду с небольшой двухдневной поправкой к первоначальным датам по просьбе местных организаторов мероприятий.

2021 год обещает стать насыщенным международными мультиспортивных соревнований самого высокого уровня", - заявил "Многие олимпийцы также являются участниками Всемирных студенческих игр, и теперь у них есть возможность подготовиться к двум крупным мультиспортивным соревнованиям в Азии в одно и то же время. По просьбе местного организационного комитета флагманского летнего студенческо-спортивного мультиспортивного мероприятия FISU одобрила изменение дат на 18-29 августа. Чэнду 2021 года изначально планировалось начать на два дня раньше, с 16 по 27 августа. Подтверждая сегодня эти пересмотренные даты, FISU рада внести свой вклад в достижение определенной степени определенности для студенческих спортсменов и национальных федераций студенческого спорта, поскольку они продолжают бороться с неопределенностью и последствиями пандемии COVID-19. Мы по-прежнему глубоко признательны нашим друзьям и коллегам в Китае за их постоянную поддержку студенческого спорта, поскольку они готовятся к тому, что обещает стать исключительными Всемирными студенческими играми, - заявил президент FISU Олег Матыцин, являющийся по совместительству министром спорта России.

В FISU уверены, что сохранение летнего расписания Чэнду-2021 позволит студентам-спортсменам не сталкиваться с проблемами, связанными с их участием в соревнованиях, а также даст возможность Национальным студенческим федерациям сохранить свои оперативные и финансовые планы на Всемирные студенческие игры.

FISU с радостью приняла предложение организаторов Чэнду 2021 года о пересмотре даты старта 31-й Летней Универсиады. Пересмотр даты позволит даже выпасть на одну из ключевых церемоний в выходные дни. В дополнение к спортсменам-студентам, которые примут участие в Токио в 2020 году, я уверен, что есть много других, которые с нетерпением ждут соревнований против недавних олимпийцев. Календарь Чэнду 2021 года уже хорошо принят крупными телевизионными вещателями, желающими расширить повествование об исключительных выступлениях в летних видах спорта дополнительным контентом на высшем уровне, - добавил Матыцин.

По планам FISU, на 31-й Летней Универсиаде примут участие более 10 тыс. студентов-спортсменов и официальных лиц из более чем 150 стран, соревнования продлятся 11 дней.

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