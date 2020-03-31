Как футболист Роналдиньо живет в парагвайской тюрьме

Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис содержатся в "специализированном подразделении"

Легенда бразильского и мирового футбола Роналдиньо недавно отпраздновал свое 40-летие огромным барбекю за решеткой после того, как его арестовали за то, что он якобы использовал поддельный паспорт для въезда в страну. О том, как себя чувствует обладатель Золотого мяча-2005, рассказал бывшеий нападающий футбольной сборной Парагвая Нельсон Куэвас, передает zakon.kz.

По данным The Sun, друзья экс-игрока "Барселоны", "Милана" и "ПСЖ" видели его грустным, хотя на фото Роналдиньо улыбчив.

Ривалдо уже выразил свою "озабоченность и сочувствие" своему товарищу-бразильцу, выигравшему Кубок мира, в то время как бывшая звезда "Ривер Плейт" Куэвас утверждает, что Роналдиньо "совсем не рад" нахождению в парагвайской тюрьме.

Роналдиньо совсем не счастлив, его отличает его улыбка, его хорошая энергия, его образ жизни, но сегодня, из-за ситуации, через которую он проходит, эта улыбка теряется, потому что он в тюрьме, которая это место, к которому он не привык, - сказал Куэвас в эфире CNN Radio.

Напомним, Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис содержатся в "специализированном подразделении" - части тюрьмы, куда отправляются высокопоставленные люди, чтобы они содержались отдельно от остального тюремного населения.

Министр внутренних дел Парагвая Эвклид Асеведо заявил, что футбольная звезда находится "не в тюрьме, а почти в отеле".

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