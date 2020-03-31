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Курс доллара составил 447,58 тенге на торгах

Объем торгов 37,1 млн долларов США.

Фото : yandex.kz31 марта 2020, 12:06

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 ALT средневзвешенный курс USDKZT_TOM составил 447,58 тенге (-0,43) при объеме 37,1 млн долларов США, передает zakon.kz.

KASE напомнила, что в период с 30 марта по 3 апреля изменен регламент проведения торгов, клиринга и расчетов на рынках KASE.

Напомним, 30 марта средневзвешенный курс доллара по итогам дневных торгов составил 448,01 тенге.

При этом обменные пукнты не работают во многих города РК, закрытых на карантин.

Тем временем мировые цены на нефть во вторник, 31 марта, растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 5,62%, составив $21,22 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае увеличились на 1,23% — до $23,04 за баррель.


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