Еще один человек выздоровел от коронавируса в Нур-Султане

Всего в столице выписали 15 человек.

Еще одного пациента выписали в Нур-Султане, передает zakon.kz.

Об этом сообщила руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Сауле Кисикова.

По ее словам, на сегодняшний день в стационарах города находятся 1 693 человека, из них 96 детей.

Всего выявлено 175 случаев коронавирусной инфекции. На стационарном лечении - 159, 15 человек были выписаны в связи с выздоровлением.

И зарегистрирован еще один летальный случай.

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