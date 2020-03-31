Еще один человек выздоровел от коронавируса в Нур-Султане
Всего в столице выписали 15 человек.
Фото : 24.kz31 марта 2020, 12:09
Еще одного пациента выписали в Нур-Султане, передает zakon.kz.
Об этом сообщила руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Сауле Кисикова.
По ее словам, на сегодняшний день в стационарах города находятся 1 693 человека, из них 96 детей.
Всего выявлено 175 случаев коронавирусной инфекции. На стационарном лечении - 159, 15 человек были выписаны в связи с выздоровлением.
И зарегистрирован еще один летальный случай.
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