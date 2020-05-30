В Узбекистане обнаружили новых больных коронавирусом
Всего в стране выявлено 3 488 случаев заражения.
Фото : Pixabay30 мая 2020, 01:03
Еще 44 зараженных COVID-19 зафиксировали в Узбекистане за последние сутки, передает zakon.kz со ссылкой на Минздрав страны.
По состоянию на 29 мая на 23:00 число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 3488. За последние шесть с половиной часов было обнаружено 20 новых инфицированных.
В Самаркандской области зарегистрировано четыре новых случая заболевания среди населения. Еще два – это водители-дальнобойщики, приехавшие из России и Казахстана. Еще 14 случаев коронавирусной инфекции выявлены среди граждан, доставленных в карантинный центр чартерным рейсом из Екатеринбурга, - говорится в сообщении ведомства.
В МВД заявили, что в Узбекистане в 127 случаях до сих пор не смогли установить источники заражения коронавирусом.
В стране продолжают действовать поэтапные послабления ограничений распространения коронавируса.
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