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В Узбекистане обнаружили новых больных коронавирусом

Всего в стране выявлено 3 488 случаев заражения.

Фото : Pixabay30 мая 2020, 01:03

Еще 44 зараженных COVID-19 зафиксировали в Узбекистане за последние сутки, передает zakon.kz со ссылкой на Минздрав страны.

По состоянию на 29 мая на 23:00 число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 3488. За последние шесть с половиной часов было обнаружено 20 новых инфицированных.

В Самаркандской области зарегистрировано четыре новых случая заболевания среди населения. Еще два – это водители-дальнобойщики, приехавшие из России и Казахстана. Еще 14 случаев коронавирусной инфекции выявлены среди граждан, доставленных в карантинный центр чартерным рейсом из Екатеринбурга, - говорится в сообщении ведомства.

В МВД заявили, что в Узбекистане в 127 случаях до сих пор не смогли установить источники заражения коронавирусом.

В стране продолжают действовать поэтапные послабления ограничений распространения коронавируса.


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