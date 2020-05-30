США разорвали отношения с ВОЗ
Американцы будут направлять деньги на другие нужды.
Фото : Oliver Contreras / Keystone Press Agency / Global Look Press30 мая 2020, 01:20
Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении отношений с Всемирной организацией здравоохранения, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
По словам Трампа, Вашингтон "сообщил, какие реформы должны осуществить" в ВОЗ. "Но они отказались сделать это", - добавил Трамп.
Как сказал глава США, американцы "сегодня разрывают все связи с ВОЗ". Вашингтон намерен перенаправить на другие нужды средства в размере примерно $450 млн в год, которые ранее выделял данной организации.
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