США разорвали отношения с ВОЗ

Американцы будут направлять деньги на другие нужды.

Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении отношений с Всемирной организацией здравоохранения, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По словам Трампа, Вашингтон "сообщил, какие реформы должны осуществить" в ВОЗ. "Но они отказались сделать это", - добавил Трамп.

Как сказал глава США, американцы "сегодня разрывают все связи с ВОЗ". Вашингтон намерен перенаправить на другие нужды средства в размере примерно $450 млн в год, которые ранее выделял данной организации.

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