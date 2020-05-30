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Прототип разработанной компанией Маска ракеты взорвался в Техасе

Это уже третий инцидент с космическим кораблем, который в будущем должен доставлять грузы на Луну и Марс.

Фото : Рен.тв30 мая 2020, 06:33

Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

SpaceX провел огневые испытания метанового двигателя Raptor в составе прототипа корабля Starship SN4 в деревне Бока-Чика в штате Техас. Однако через некоторое время после тестов возникла утечка топлива и прототип взорвался.

В апреле другой прототип - Starship SN3 - лопнул при наддуве жидким азотом. Маск объяснил это человеческим фактором. Starship SN1 - еще один прототип - также разорвался в феврале на части при тестовом наддуве азотом.

В ноябре прошлого года Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.

SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс. Местом запуска и посадки системы выбрали Космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида и космодром в деревне Бока-Чика в штате Техас.


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