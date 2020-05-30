В Китае опровергли прежнюю версию происхождения коронавируса

Генетические исследования образцов животных с продуктового рынка Уханя показали, что у них не было COVID-19.

Рынок морепродуктов Хуанань в Ухане не был первоначальным источником коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявили китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Отмечается, что в ходе исследования были изучены образцы животных, которые продавались в торговой точке в Китае. Результаты их тестов на COVID-19 были отрицательными. Это означает, что они не могли заразить покупателей.

Выходит, что рынок был одной из жертв заражения, - заявил глава центра Гао Фу.

При этом версия о том, что вирус возник в летучих мышах, прежде чем он был передан людям через "промежуточное животное", подтвердилась. Точное место заражения неизвестно.

По словам зоолога из Джорджтаунского университета Колина Карлсона, рынок морепродуктов в Ухане, вероятно, стал местом широкого распространения инфекции, когда один человек заразил многих других, - пишет газета "Daily Mail".

Ранее 26 мая во Всемирной организации здравоохранения заявили, что отправят в Китай специальную комиссию для изучения происхождения SARC-CoV-2. В научную миссию войдут представители разных стран. По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, власти КНР уже выразили готовность помочь иностранным ученым в расследовании.

До этого власти Уханя ввели пятилетний запрет на разведение и употребление в пищу всех наземных диких животных. Запретили также охоту нга диких животных и торговлю ими.

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