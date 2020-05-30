В провинции Хубэй за сутки не выявлено новых случаев заболевания COVID-19
В пятницу в этой провинции было зарегистрировано три новых бессимптомных носителя коронавируса.
Фото : news.cn30 мая 2020, 09:23
В пятницу в провинции Хубэй (Центральный Китай) не было новых подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил в субботу провинциальный комитет по делам здравоохранения, передает zakon.kz.
Как сообщает Синьхуа, к концу пятницы в Хубэе имелось четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, из которых один находился в тяжелом состоянии.
В пятницу в этой провинции было зарегистрировано три новых бессимптомных носителя коронавируса.
В то же время девять бессимптомных носителей были освобождены от меднаблюдения.
В провинции под таким наблюдением на тот момент находился 331 пациент с бессимптомным течением заболевания.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5025078-482dd04710781cdac91dbf7d15e809a5
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...