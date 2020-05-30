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В провинции Хубэй за сутки не выявлено новых случаев заболевания COVID-19

В пятницу в этой провинции было зарегистрировано три новых бессимптомных носителя коронавируса.

Фото : news.cn30 мая 2020, 09:23

В пятницу в провинции Хубэй (Центральный Китай) не было новых подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил в субботу провинциальный комитет по делам здравоохранения, передает zakon.kz.

Как сообщает Синьхуа, к концу пятницы в Хубэе имелось четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, из которых один находился в тяжелом состоянии.

В пятницу в этой провинции было зарегистрировано три новых бессимптомных носителя коронавируса.

В то же время девять бессимптомных носителей были освобождены от меднаблюдения.

В провинции под таким наблюдением на тот момент находился 331 пациент с бессимптомным течением заболевания.


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