В Японии начали вводить систему отслеживания заболевших COVID-19

Демонстрация системы состоялась в пятницу, к этому моменту в системе зарегистрировались около 500 туристических объектов и мероприятий.

Система отслеживания зараженных коронавирусом с использованием QR-кода начала действовать на достопримечательностях японского города Осака, передает zakon.kz.

Уточняется, что каждая из 500 достопримечательностей получила от властей города свой индивидуальный QR-код, который разместила при входе. Посетитель сканирует его на смартфон и регистрирует свой адрес электронной почты, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал NHK.

Если впоследствии выяснится, что на туристическом объекте был человек, инфицированный коронавирусной инфекцией COVID-19, остальным посетителям рассылается уведомление по электронной почте. Если же заражений не будет, то через два месяца зарегистрированный адрес e-mail автоматически удаляется из системы.

Демонстрация системы состоялась в пятницу, к этому моменту в системе зарегистрировались около 500 туристических объектов и мероприятий.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.

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