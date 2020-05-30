Министр энергетики РК оценил работу АО "KEGOC"

Нурлан Ногаев ознакомился с работой предприятия, в частности, с работой Национального диспетчерского центра Системного оператора.

Министр энергетики Республики Казахстан посетил АО "KEGOC" и провел совещание по вопросам развития сферы электроэнергетики, сообщает zakon.kz.

28 мая 2020 года Министр энергетики Республики Казахстан Нурлан Ногаев посетил Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" "KEGOC" и провел совещание по вопросам развития сферы электроэнергетики.

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" "KEGOC"-Системный оператор, осуществляющий централизованное оперативно-диспетчерское управление, обеспечение параллельной работы с энергосистемами других государств, поддержание баланса в энергосистеме, оказание системных услуг и приобретение вспомогательных услуг у субъектов рынка электрической энергии, а также передачу электрической энергии по национальной электрической сети, ее техническое обслуживание и поддержание в эксплуатационной готовности.

Министр энергетики ознакомился с работой предприятия, в частности, с работой Национального диспетчерского центра Системного оператора.

В ходе совещания Председатель Правления АО "KEGOC" Бакытжан Кажиев проинформировал Министра о текущем состоянии электроэнергетической отрасли Казахстана, и отчитался о результатах работы АО "KEGOC", о реализованных и текущих проектах по усилению Национальной электрической сети, а также о перспективных проектах компании.

Министру также была представлена информация о деятельности ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии" в секторе ВИЭ и на рынке мощности, был предоставлен подробный анализ этих сегментов рынка электроэнергетики.

По итогам совещания, Министр энергетики дал высокую оценку эффективной работе АО "KEGOC" и дал ряд конкретных поручений уполномоченным лицам.

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