В Актау демобилизованных гвардейцев бесплатно доставят домой на самолетах

Впервые за 30 лет независимости нашей страны солдаты Нацгвардии полетят домой на самолетах ведомства.

В Актау на базе воинской части 6656 РгК "Батыс" Национальной гвардии РК чествовали более 150 военнослужащих, увольняемых в запас призванных из Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Кзылординской областей, передает zakon.kz.

Мероприятие традиционно прошло на плацу. Этот торжественный радостный момент в жизни с гвардейцами, ветераны части, представители областного, городского акимата и взаимодействующих структур области.

Парадная форма, вынос Боевого Знамени воинской части и чеканящие шаг военнослужащие, увольняемые в запас, — все это придало воинскому ритуалу особую торжественность.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального совета общественного доверия рассказал о том, что служба в армии должна приносить еще определенные профессиональные навыки. Помимо исполнения воинского долга служба в армии должна давать определенные профессиональные навыки для дальнейшей гражданской жизни. Сегодня мы военнослужащие Нацгвардии во исполнения поручения

Президента РК К.К. Токаева подготовили и обучили около 30 военнослужих на вторую гражданскую профессиональную специальность в профессиях: повара, мастера по ремонту вооружения, связиста и водителя. Вы отслужили год службы и получили гражданскую специальность. Это была ваша первая ступень – армейская жизнь, и вы её успешно преодолели, - напутствовал гвардейцев командир полка подполковник Марат Рахпанов.

По его словам, следующий этап – это настоящая взрослая жизнь.

Кто-то найдёт себя в гражданской профессии, кто-то продолжит ратный труд в Нацгвардии или правоохранительных органах. В любом случае, желаю вам успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья и удачи! – добавил он.

За инициативу, усердие и отличие, проявленные за время прохождения военной службы, отличившимся бойцам присвоены внеочередные воинские звания, вручены грамоты благодарственными письмами и ценными подарками.

Стоит отметить, что мероприятие проходило соблюдением всех санитарных норм и эпидемической безопасности.Ведь коронавирус вынуждает Вооруженных Силах постоянно вносить коррективы в жизнь армии. Это касается не только тех служивых, которые в строю, но и собравшихся на "дембель".

Как отметили в части, впервые за 30 лет независимости нашей страны солдаты Нацгвардии полетят домой на самолетах ведомства.

Доставка уволенных в запас, до аэропортов будет исключительно на автотранспорте Нацгвардии, прошедшим санобработку. Все командиры обязаны провести «спецмероприятия по сохранению жизни и здоровья военнослужащих в период их следования. Уже завтра первая партия более 40 гвардейцев увольняемых запас из Атырауской области полетят домой, и вечером переступят порог, отчего дома и обнимут родных.

Возмужавшие парни не скрывают, что сейчас больше всего хотят увидеть маму. А еще дембели гордятся тем, что в трудный час не подвели родину.

"С пониманием отнеслись родители. Переживали, но успокоили их благодаря нашим командирам. Мы как бы равнялись на дедов своих, отцов – когда-то они два года, три года отслужили…Год службы в армии для меня и для моих сослуживцев стал настоящим экзаменом на мужество, закалив характер и переосмыслив жизненные принципы, мы возвращаемся домой. Здесь в армиий я освоил гражданскую профессию повара, обучался на трехмесячных курсах по подготовке поваров.Далее в течение 9 –месяцев готовил еду для сослуживцев которую несут боевую службу в карауле Огромное спасибо нашим командирам за то, что они нам дали, за то, что сплотили нас, и постоянно были рядом, поддерживая и обучая", – поделился рядовой Бекзат Нурали.

В завершение мероприятия личный состав во главе с Боевым Знаменем полка прошёл перед ними торжественным маршем в знак уважения к верности военной присяге и достойному завершению военной службы по призыву.

Мероприятие завершилось памятным фотографированием на строевом плацу воинской части. Процесс увольнения в запас будет продолжаться несколько недель. Постепенно гвардейцы, стоявшие сегодня в строю отслуживших, разъедутся в разные уголки нашей страны.

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