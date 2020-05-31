SpaceX провела первый в истории частный пилотируемый запуск в космос

С 2011 года астронавты NASA летали только на российских кораблях.

Первый в истории пилотируемый запуск, произведенный частной компанией, осуществила компания SpaceX Илона Маска. Ракета Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал, в штате Флорида, передает zakon.kz.

На борту корабля находятся астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенгкен.

Включение второй ступени ракеты-носителя Falcon 9, выводящей Crew Dragon, произошло по графику через 2,5 минуты после старта.

Первая ступень Falcon 9 приземлилась на платформу в Атлантическом океане.

Стыковка корабля с МКС должна произойти через 19 часов. Запуск ракеты-носителя Falcon-9 был осуществлен с площадки 39А со второй попытки.

Нынешний запуск - первый за девять лет пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле.

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