Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

SpaceX провела первый в истории частный пилотируемый запуск в космос

С 2011 года астронавты NASA летали только на российских кораблях.

Фото : Joe Raedle / Getty Images31 мая 2020, 01:39

Первый в истории пилотируемый запуск, произведенный частной компанией, осуществила компания SpaceX Илона Маска. Ракета Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал, в штате Флорида, передает zakon.kz.

На борту корабля находятся астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенгкен.

Включение второй ступени ракеты-носителя Falcon 9, выводящей Crew Dragon, произошло по графику через 2,5 минуты после старта.

Первая ступень Falcon 9 приземлилась на платформу в Атлантическом океане.

Стыковка корабля с МКС должна произойти через 19 часов. Запуск ракеты-носителя Falcon-9 был осуществлен с площадки 39А со второй попытки.

Нынешний запуск - первый за девять лет пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты