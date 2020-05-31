Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Прибывающих в Казахстан из ЕАЭС будут отправлять на двухдневный карантин

Гостей из других стран будут по-прежнему изолировать на 14 дней.

Фото : Shutterstock31 мая 2020, 02:01

Согласно правкам в постановлении главгоссанврача Казахстана, прибывающих из ЕАЭС и Узбекистана будут отправлять на двухдневный карантин для тестирования на наличие COVID-19, передает zakon.kz.

Изоляцию в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 до 2-х суток всех лиц, прибывающих из-за рубежа в Республику Казахстан, а также лиц, прибывших из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном транспорте и автопереходах, - говорится в постановлении.

Лица с признаками, не исключающими COVID-19, минуя карантинный стационар, госпитализируются в провизорный стационар.

Прибывающие из других стран со справкой об отсутствии КВИ будут как и прежде изолированы на 14 дней.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты