Прибывающих в Казахстан из ЕАЭС будут отправлять на двухдневный карантин

Гостей из других стран будут по-прежнему изолировать на 14 дней.

Согласно правкам в постановлении главгоссанврача Казахстана, прибывающих из ЕАЭС и Узбекистана будут отправлять на двухдневный карантин для тестирования на наличие COVID-19, передает zakon.kz.

Изоляцию в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 до 2-х суток всех лиц, прибывающих из-за рубежа в Республику Казахстан, а также лиц, прибывших из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном транспорте и автопереходах, - говорится в постановлении.

Лица с признаками, не исключающими COVID-19, минуя карантинный стационар, госпитализируются в провизорный стационар.

Прибывающие из других стран со справкой об отсутствии КВИ будут как и прежде изолированы на 14 дней.

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