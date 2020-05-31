Прибывающих в Казахстан из ЕАЭС будут отправлять на двухдневный карантин
Гостей из других стран будут по-прежнему изолировать на 14 дней.
Фото : Shutterstock31 мая 2020, 02:01
Согласно правкам в постановлении главгоссанврача Казахстана, прибывающих из ЕАЭС и Узбекистана будут отправлять на двухдневный карантин для тестирования на наличие COVID-19, передает zakon.kz.
Изоляцию в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 до 2-х суток всех лиц, прибывающих из-за рубежа в Республику Казахстан, а также лиц, прибывших из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном транспорте и автопереходах, - говорится в постановлении.
Лица с признаками, не исключающими COVID-19, минуя карантинный стационар, госпитализируются в провизорный стационар.
Прибывающие из других стран со справкой об отсутствии КВИ будут как и прежде изолированы на 14 дней.
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