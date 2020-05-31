Искусственный интеллект лишил работы британских журналистов

Microsoft откажется от редакторов новостей в пользу ИИ.

Компания Microsoft решила разорвать контракт с новостным британским агентством PA Media и заменить редакторов системой искусственного интеллекта, сообщает zakon.kz со ссылкой на Guardian.

Как отмечает издание, 27 сотрудников PA Media из-за этого потеряют работу. В четверг им сообщили, что решение о расторжении контракта было принято в короткие сроки в рамках глобального перехода компании к использованию автоматических систем обновления новостей.

Я провожу все свое время, читая о том, как автоматизация и искусственный интеллект займут наши рабочие места, и вот он я – мое место занял искусственный интеллект, - сказал изданию один из сотрудников PA Media, работавших на сайтах Microsoft.

Команда сотрудников PA Media не занималась созданием оригинальных материалов. Они отбирали статьи, написанные другими СМИ, редактировали текст и заголовки, чтобы они подходили под формат сайтов. Кроме того, как пишет Guardian, такое "ручное курирование" помогало избавляться от сомнительных материалов и выделять интересные статьи из небольших изданий.

Официальный представитель Microsoft заявил, что в компании проводят оценку работы "на регулярной основе", и это "время от времени" может приводить к распределению ресурсов.

Эти решения не являются результатом текущей пандемии, - подчеркнул он. Газета отмечает, что в будущем решение Microsoft перейти к автоматической системе отбора новостей коснется редакторов, работающих на сайтах компании по всему миру.

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