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14 торговых центров закрыли из-за нарушения санитарных норм в Нур-Султане

В ходе мониторинга выявлены нарушения санитарных норм на 22 объектах.

Фото : Акимат Нур-Султана31 мая 2020, 08:21

В ходе проведения мониторинга в период с 28 по 29 мая проверено свыше 60 объектов, из них ряд которых рекомендован к закрытию, сообщает zakon.kz.

В ходе мониторинга выявлены нарушения санитарных норм на 22 объектах, 14 объектов закрыли до устранения замечаний.

Основные нарушения в данных объектах: несоблюдение масочного режима сотрудниками объектов, неправильное ведение утилизации использованных медицинских масок, отсутствие тепловизоров, журнала регистрации сотрудников с замером температуры не менее трех раз в день, отсутствие бактерицидных ламп закрытого типа для обеззараживания воздуха, диохлор-средств, несоблюдение дистанции между столами в объектах общественного питания, - передает официальный сайт столичного акимата.

Ранее за нарушение саннорм было закрыто 34 объектов, в числе которых стройкомпании, магазины, кафе, рестораны. Объекты не будут открыты до тех пор, пока не обеспечат соблюдение жестких санитарно-эпидемиологических норм. 150 предприятий получили предупреждение.


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