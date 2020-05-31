Казахстанцам напомнили о правилах поведения на водоемах
Родителям необходимо провести разъяснительную работу с детьми о правилах поведения на природных и искусственных водоемах.
Казахстанским родителям напомнили о необходимости провести разъяснительную работу с детьми о правилах поведения на природных и искусственных водоемах, сообщает zakon.kz.
Наступило долгожданное лето, прекрасная пора для детей, школьный каникулы, можно покататься на роликах или велосипеде, погонять мяч, а в теплую погоду искупаться. Но вместе с тем, появилось больше забот и тревог за безопасность детей, - предупредил Инженер ОЧС ДЧС Костанайской области Нуркеев А.Е.
Правила поведения на водоемах:
- купаться только в безветренную погоду;
- купаться в безопасных и специально отведенных местах;
- перед началом купания обследуйте место для купания, оно должно быть прозрачным, дно чистым, без коряг, водорослей, подводных камней;
- за детьми у воды должно вестись непрерывное наблюдение;
- не подплывайте близко к идущим по воде лодкам;
- не заплывайте далеко от берега;
- во избежание перегревания на пляже необходимо надевать головной убор;
- не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на воде;
- перед погружением в воду не употребляйте спиртные и наркотические средства;
Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду.
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