На месте долгостроя с 15-летней историей начались стройработы в Нур-Султане

Техобследование дома показало, что здание аварийное.

В Нур-Султане на проблемном долгострое "Территория комфорта-1", возведение которого началось в 2004 году, параллельно со сносом начались строительные работы, сообщает zakon.kz.

Как сообщает официальный сайт города Нур-Султан, многоквартирный жилой комплекс состоит из 6 блоков. Техобследование дома показало, что здание аварийное. В случае завершения строительства данных блоков, дом сложился бы как карточный домик, а жильцы остались бы под завалами.

Это один из самых проблемных объектов. Еще с 2005 года началась реализация квартир, с тех самых пор дома стоят. Мы приступили к объекту, сейчас ведем снос. Параллельно начали строительство. Строительство идет полным ходом. Данные дольщики - самые "древние" дольщики Казахстана. Потому что в Казахстане нет ни одного строительства, который стоял бы с 2005 года, - сказал директор ТОО "NAK Development" Серик Касенбеков.

В данном ЖК количество дольщиков составляет свыше 500 человек, достраивать дом будут при участии "Елорда курылыс компаниясы" в рамках госпрограммы "Нурлы жер".

За 15 лет много чего произошло. Некоторые дольщики не дожили, не дождались своих квартир. Многие, которые когда-то были детьми, стали уже взрослыми людьми. Уже свои семьи имеют. Рады, что сейчас возобновилось строительство, стройка сдвинулась с места. Надеемся, что в скором времени заедем в свои квартиры, - сказала дольщица ЖК Анара Серкебаева.

Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что в 2020 году количество долгостроев снизится на 20 ЖК – 8 тыс. дольщиков смогут заехать в свои квартиры и оформить документы на жилье. В прошлом году в эксплуатацию было введено 10 ЖК – это 2,5 тыс. дольщиков.

По поручению руководства страны по каждому объекту долевого строительства выработан пошаговый план мероприятий. К примеру, домостроительный комбинат "GLB", который должен был завершить такие долгострои как ЖК "Багыстан", "Алтын шар", все это время стоял и не работал. У комбината была задолженность перед работниками предприятия на сумму более 600 млн тенге. Кроме того, задолженность была также перед кредиторами. Благодаря поддержке государства данная сумма была погашена, решен ряд сложных вопросов. Все эти меры принимаются ради того, чтобы решить вопрос с проблемными объектами долевого строительства, - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

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