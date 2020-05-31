Землетрясение произошло в 235 км от Алматы
Эпицентр землетрясения расположен в 235 км на восток от Алматы на территории Казахстана.
Фото : mir24.tv31 мая 2020, 12:27
31 мая 2020 года в 11:57 алматинского времени зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 235 км на восток от города Алматы на территории Казахстана, - говорится в сообщении сети сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".
Энергетический класс землетрясения 10.5.
Магнитуда MPV 4.3.
Координаты эпицентра 42.84° с.ш. 79.75° в.д.
Глубина 20 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
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