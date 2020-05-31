Со 2 июня КТЖ запускает поезда до озера Алаколь

Компания готова предоставить дополнительные вагоны по направлению озера Алаколь, если спрос на этот маршрут будет расти.

Со 2 июня АО "НК "КТЖ" объявила о старте продаж билетов на поезда до Алаколя, сообщает zakon.kz.

Согласно установленным правилам, курсирование пассажирских поездов в Казахстане начнется в три этапа:

Первый этап - с 1 июня;

Второй этап - с 10 июня.

Открыты продажи ж/д билетов до озера Алаколь по следующим маршрутам:

Начиная с 02.06.2020 на беспересадочные вагоны "Алматы - Достык" в составах поездов №22/21 "Кызылорда - Семей" и №6941/6942 "Актогай-Достык", периодичностью через день. Вместе с тем, с 02.06.2020 на беспересадочные вагоны "Нур-Султан - Достык" в составах поездов №121/122 "Нур-Султан - Семей" и №6941/6942 "Актогай - Достык", периодичностью через день, а также с 12.06.2020г на поезд №54/53 "Нур-Султан - Достык", периодичностью 2 раза в неделю.

Кроме того, учитывая высокий спрос на это направление и эпидемиологическую обстановку, в Казахстане могут дополнительно запустить следующие поезда:

1) №13/14 "Алматы - Достык", 3 раза в неделю;

2) №258/257 "Нур-Султан - Достык", 2 раза в неделю;

3) №453/454 "Алматы - Достык", 3 раза в неделю;

4) №457/6941//6942/458 "Семей - Шар - Достык", через день;

5) №459/6941//6942/460 "Оскемен - Шар - Достык", через день.

Стоит также отметить, что КТЖ готов предоставить дополнительные вагоны по направлению озера Алаколь, если спрос на этот маршрут будет расти..

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