Катамаран с людьми перевернулся на озере Алаколь

В субботу, 29 июня 2024 года, на озере Алаколь перевернулся катамаран, в котором находились пять человек, сообщает Zakon.kz.

Упавших в воду людей спасли сотрудники МЧС.

"В ходе патрулирования береговой зоны на лодках спасатели помогли выбраться из воды мужчинам, которые упали в воду с катамарана. После их доставили на берег", – говорится в сообщении Министерства по ЧС.

Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались. Оказалось, что люди не справились с управлением плавсредством.

"МЧС просит граждан соблюдать меры безопасности на воде. Не купаться в необорудованных для этого местах", – отметили в ведомстве.

В минувшую среду, 26 июня, в Павлодарской области спасатели вытащили из воды тонущего мужчину.