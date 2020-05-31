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Штормовое предупреждение объявлено в Северо-Казахстанской области

Вероятность шторма 90-95 %.

Фото : 24kz31 мая 2020, 13:32

В Северо-Казахстанской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

31 мая по 1 июня 2020 года в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза. Днем 1 июня ветер восточный с переходом на западный 15-20, порывы 23-28 м/с, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Петропавловске 1 июня ожидается гроза. Днем ветер восточный с переходом на западный 15-20, порывы 25 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %


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