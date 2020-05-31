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Бельгийский принц заразился коронавирусом в Испании

Племянник бельгийского короля Филиппа посетил вечеринку в испанском городе Кордове.

Фото : EPA/UPG31 мая 2020, 18:36

Бельгийский принц Иоахим по время карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса посетил Испанию и заразился там COVID-19, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Отмечается, что 28-летний Иоахим прибыл в Испанию 26 мая по работе, а через два дня после этого племянник бельгийского короля Филиппа посетил вечеринку в Кордове.

Испанские СМИ сообщают, что на празднике было 27 человек, что является нарушением режима самоизоляции. Местные законы разрешают собираться компаниями не более 15 человек. В свою очередь бельгийские СМИ утверждают, что на вечеринке было не более 10-12 человек. Испанская полиция уже начала проверку. Нарушителей режима самоизоляции могут оштрафовать на 10 тысяч евро.

Сейчас принц находится на самоизоляции в Испании. У него легкие симптомы коронавируса.


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