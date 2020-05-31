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Мальта откроет авиасообщение 1 июля

На южном средиземноморском острове было зарегистрировано около 600 случаев заражения коронавирусом и девять смертей.

Фото : Pixabay31 мая 2020, 19:33

Мальта снова откроет свой аэропорт для пассажирских рейсов 1 июля, заявил премьер-министр страны Роберт Абела, сообщает Reuters.

Туризм составляет почти четверть экономики Мальты, и владельцы гостиниц настаивают на том, чтобы правительство снова открыло аэропорт, иначе стране грозит массовая безработица.

На южном средиземноморском острове было зарегистрировано около 600 случаев заражения коронавирусом и девять смертей. В середине мая было разрешено вновь открыть магазины и рестораны, но церкви и школы до сих пор остаются закрытыми. Бары и спортзалы откроются только в следующую пятницу.

Это очень волнующее время для Мальты. Мы возвращаемся к нормальной жизни, - заявила Абела.

8 июня правительство планирует объявить бюджет с целью стимулирования потребления и инвестиций. Сейчас государство платит 800 евро в месяц за каждого сотрудника, чтобы предотвратить увольнения в компаниях, пострадавших от вируса, и говорит, что будет поддерживать эту схему до тех пор, пока экономика не восстановится.


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