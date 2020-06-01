Казахстанцы могут зафиксировать свое согласие стать донором органов после смерти в ЦОНе

Процесс трансплантологии стал прозрачней – родственники доноров могут знать, кого спасают. А при желании спасенного пациента, могут общаться и поддерживать связь.

Врачи Национального научного онкологического центра (ННОЦ) провели две операции по пересадке почки жителям столицы. Это первые трансплантации от посмертного донора (кадавра), проведенные в больнице с августа 2019 года. Все это время в стране просто не было человека пожелавшего стать донором органов после смерти, сообщает zakon.kz.

На данный момент в стране более 3200 человек нуждаются в трансплантации, причем 70% из них нужна почка. А потому операция, проведенная 18 мая для двоих пациентов Национального научного онкологического центра, стала надеждой на лучшую жизнь для тех, кто стоит в очереди на пересадку.

Почки были пересажены пациентам с диагнозом терминальная стадия хронической почечной недостаточности, которые состояли в листе ожидания 5 лет. Если бы, в стране не нашелся человек согласившийся пожертвовать свои органы после смерти, эти пациенты были бы вынуждены всю жизнь ходить на гемодиализ. Гемодиализ – это очищение специальным аппаратом организма от шлаков при неработающих почках, которая, проводится 2-3 раза в неделю. Без этой процедуры зашлакованность организма человека возрастает и приводит к преждевременной смерти. Единственным спасением для таких пациентов является пересадка почки.

Донором стал умерший мужчина из Павлодара, у которого врачи констатировали клиническую смерть. По словам оперировавшего врача – заведующего Центром урологии, нефрологии и трансплантации почки Мэлса Асыкбаева, состояние пациентов на данный момент стабильное и они уже переведены из реанимации в общее отделение.

К сожалению, на сегодняшний день большинство казахстанцев отказываются жертвовать органы после смерти. Кто-то не делает этого по религиозным соображениям, кто-то – из-за отсутствия культуры такого поведения (в Европе и США, трупное донорство – распространенная практика), кто-то – потому что не знает, как это сделать.

Врачи ННОЦ, в свою очередь, отмечают необходимость развития посмертного донорства. Ведь для многих людей, находящихся в поиске подходящего донора – это шанс на обретение второй жизни. Список пациентов, нуждающихся в пересадке органов растет, а донорских органов не хватает. В списке на ожидание немало детей, у которых благодаря такой жертве, появится шанс прожить полноценную жизнь, и возможно, сделать этот мир лучше.

Лист ожидания с каждым днем растет, и трансплантаций от донора со смертью мозга, у нас единицы. И с августа 2019 года, у нас не было ни одной такой операции. Я призываю людей, которые могут после смерти помочь нуждающимся пациентам преодолеть их болезнь, могут дать им второй шанс на жизнь - делать это, - сказал Мэлс Асыкбаев, добавив, что он уже дал свое согласие быть донором после смерти.

Стоит отметить, что с 2019 года вопрос развития трансплантологии стал обсуждаться на разных площадка. Итог – проработанные законодательные нормы и правила донорства. В целом, можно сказать, что законодатели смогли создать условия для прозрачности процесса пересадки органов.

Родственники донора, могут получить информацию о людях, которым пересаживают органы погибшего. И если пациент согласен, они могут общаться и поддерживать отношения. Пациента, которому будет пересажен орган, выбирают не врачи, а специальная программа Национального координационного центра трансплантации по своему алгоритму. Кстати, операции по пересадки органов проводятся бесплатно, в рамках ГОБМП, - рассказал заведующий Центром урологии, нефрологии и трансплантации почки ННОЦ Мэлс Асыкбаев.

Главные критерии программы координационного центра трансплантации: приоритет отдается детям, на втором месте пациенты долго находящиеся в листе ожидания. Но основным условием для получения органа, конечно же, является совместимость.

Кстати, свое согласие или не согласие стать донором органов после смерти, сегодня можно зафиксировать в ЦОНах. После чего, оно будет храниться транспарент-координатором в закрытом регистре. Если же этого сделано не было, то решение будут принимать родственники погибшего.

Помимо этого, сейчас в парламенте обсуждается проект Кодекса "О здоровье", в нем также регламентирован вопрос донорства: "если человек при жизни написал согласие на посмертное донорство, то приоритетным является волеизъявление самого человека при жизни. Если человек написал отказ на посмертное донорство, то органы изыматься не будут. В случае отсутствия прижизненного волеизъявления посмертного донора право заявить о своем несогласии на изъятие его органов для трансплантации имеют супруг (супруга), а при его (ее) отсутствии – один из близких родственников или законный представитель".

Необходимо хорошо понимать, что никто из нас не застрахован от болезней, которые могут привести к недостаточности функции того или иного жизненно важного органа. Любой из нас или наших родных может сам оказаться на месте нуждающегося в пересадке органа. Поэтому обществу нужно лояльно относиться к развитию посмертного донорства и помнить, что врачи всегда действуют в интересах пациентов, которым можно помочь.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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