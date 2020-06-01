Когда родители смогут отправить детей в лагеря на отдых

Летний сезон начнется в двух казахстанских лагерях уже 8 июня.

Заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Казахстана Юлия Овечкина рассказала, когда родители смогут отправить детей в лагеря на летний отдых, передает корреспондент zakon.kz.

Она напомнила, что решение о возобновлении деятельности детских лагерей принимается местными исполнительными органами.

Детские лагеря отроются с 8 июням в двух регионах. С 15 июня в 12 регионах. С 20 июня также в двух регионах. Принято решение о запрете деятельности загородных и пришкольных лагерей в городе Алматы, - сообщила Юлия Овечкина во время онлайн-конференции на Facebook.

Всего в летний период из 12 154 лагерей будут работать только 65%.

Что же делать остальным школьным, которые не смогут поехать в лагерь? В этих целях мы усилим деятельности пришкольных организаций. Все они на 100% готовы обеспечить занятость детей, в том числе и в онлайн-формате. К работе с детьми по месту жительства готовы 1 222 дворовых клуба. Будут открыты более 9 тыс. онлайн-летних школ по различным направлениям. Все лето будут работать более 21 тыс. клубов и кружков по интересам, - уточнила заместитель председателя Комитета по охране прав детей МОН.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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