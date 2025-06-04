Туркестан: летние оздоровительные лагеря приняли детей в первую смену

В Туркестанской области начался летний оздоровительный сезон. Лагеря приняли детей в первую смену. В первой декаде в летних оздоровительных лагерях "Болашак", "Тау шыңы", "Уркер" отдохнет более тысячи детей.

Из них за счет областного бюджета в лагере "Болашак" в Сайрамском районе на данный момент отдыхают 314 детей, в лагере "Тау шыңы" Байдибекского района – 120 детей. В лагере "Уркер" в городе Кентау проходят летнее оздоровление 300 детей из города Арысь и 300 – из Ордабасинского района. Другие оздоровительные детские лагеря начинают сезон и принимают детей по расписанию.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Первая смена продлится со 2 по 12 июня. В общей сложности за лето школьники отдохнут по 10 дней в семи сменах.

В Туркестанской области впервые в этом году открылись модульные лагеря. По новой инициативе в пяти государственных лагерях организовано 52 модульных общежития. В результате открыто более 7500 дополнительных мест.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

За счет бюджета в 10 государственных и 21 частном лагерях отдохнут более 41 тыс. детей, остальные 400 тыс. школьников будут посещать летние пришкольные лагеря, специальные экскурсии и познавательные мероприятия. В этом году для охвата летним отдыхом для частных лагерей были объявлены конкурсы госзакупок, выделенные для 11 500 детей из восьми районов. В целом в 10 государственных и частных лагерях региона отдохнут 35 338 детей.