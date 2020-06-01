Отстрел собак в Атырау: Начато расследование
Мужчин задержали.
Фото : кадр из видео1 июня 2020, 11:31
В отношении мужчин, которые жестоко обращались с собаками в Атырау, начато досудебное расследование, передает zakon.kz.
Накануне, 31 мая, в соцсетях появилось видео, где мужчины жестоко обращались с животными. На одном из видео мужчина с оружием в руках едет на автомобиле и стреляет в собаку. На втором мужчина душит белую собаку дверцей холодильника.
В полиции Атырау сообщили, что первый случай произошел 30 мая в микрорайоне "Береке" города Атырау.
Второй случай, произошел 31 мая в пригородном поселке Еркинкала.
По двум фактам ведется досудебное расследование по статье "Жестокое обращение с животными". Подозреваемые задержаны.
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