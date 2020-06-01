Отстрел собак в Атырау: Начато расследование

Мужчин задержали.

В отношении мужчин, которые жестоко обращались с собаками в Атырау, начато досудебное расследование, передает zakon.kz.

Накануне, 31 мая, в соцсетях появилось видео, где мужчины жестоко обращались с животными. На одном из видео мужчина с оружием в руках едет на автомобиле и стреляет в собаку. На втором мужчина душит белую собаку дверцей холодильника.

В полиции Атырау сообщили, что первый случай произошел 30 мая в микрорайоне "Береке" города Атырау.

Второй случай, произошел 31 мая в пригородном поселке Еркинкала.

По двум фактам ведется досудебное расследование по статье "Жестокое обращение с животными". Подозреваемые задержаны.

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