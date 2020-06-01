Брат министра труда, подозреваемый в получении взятки, уволился с работы

С тех пор, как он покинул пост, прошло два месяца.

Брат министра труда Казахстана Тимуржан Нурымбетов, который находится под следствием, покинул пост руководителя Управления координации занятости и социальных программ Жамбылской области, передает корреспондент zakon.kz.

В Управлении координации занятости и социальных программ сообщили, что почти два месяца прошло с тех пор, как Тимуржан Нурымбетов покинул свою должность. Пост руководителя Управления он занимал с 2019 года.

Его место занял Жорабек Баубеков.

Ранее сообщалось, что в отношении родного брата министра труда Биржана Нурымбетова начато досудебное расследование. Его подозревают в неоднократном получении взятки группой лиц. Отмечалось, что его поместили под домашний арест.

О брате министра известно, что он около 15 лет проработал на разных постах в акимате Жамбылской области.

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