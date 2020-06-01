Более 300 казахстанцев лишили родительских прав с начала года

Еще около 2 тыс. родителей были привлечены к административной ответственности за уклонение от воспитания.

Более 300 родителей лишили прав на детей с начала 2020 года. Об этом сообщил начальник управления ювенальной полиции комитета административной полиции Министерства внутренних дел Казахстана Асет Оспанов, передает корреспондент zakon.kz.

Около 2 тыс. родителей привлечено к административной ответственности за уклонение от воспитания своих детей, по ходатайству полиции судами лишено более 300 родителей родительских прав, - отметил Асет Оспанов во время онлайн-конференции на Facebook.

По его словам, в основной массе лишение родительских прав связано с тем, что родители злоупотребляют алкогольными напитками, ведут аморальный образ жизни, не могут создать нормальные условия для воспитания и обучения детей.

Перед тем, как поставить вопрос по лишению родительских прав, данная семья определенное время стоит на учете у органов полиции. За это время проводятся профилактические мероприятия в виде профбесед по месту жительства, по месту работы, рассмотрение этой семьи на комиссии по делам несовершеннолетних, привлечение к адмответственности. То есть, должен пройти определенный цикл мероприятий, только после этого собрав все материалы, готовится ходатайство в суд о лишении родительских прав. К сожалению, ежегодно по этой причине у нас в стране лишается родительских прав около 1 тыс. родителей, - рассказал начальник управления ювенальной полиции комитета административной полиции МВД.

Кроме того, личный состав полиции работает по выявлению фактов продажи несовершеннолетним алкоголя, табачных изделий, их нахождения вне дома в ночное время. Так, только в текущем году к административной ответственности было привлечено свыше 1 500 предпринимателей, около 500 владельцев развлекательных заведений и 20 тыс. родителей.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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