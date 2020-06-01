Премьер Армении заразился коронавирусом
Также заболели члены его семьи.
Фото : News.ru1 июня 2020, 12:23
Премьер Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.
В видеообращении, которое глава правительства опубликовал в Facebook, Пашинян рассказал, что хотя у него не было никаких симптомов болезни, однако он все равно решил сдать тест на коронавирус.
Выяснилось, что мой тест положительный, - сообщил он.
Пашинян добавил, что заболели также и члены его семьи.
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