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Премьер Армении заразился коронавирусом

Также заболели члены его семьи.

Фото : News.ru1 июня 2020, 12:23

Премьер Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

В видеообращении, которое глава правительства опубликовал в Facebook, Пашинян рассказал, что хотя у него не было никаких симптомов болезни, однако он все равно решил сдать тест на коронавирус.

Выяснилось, что мой тест положительный, - сообщил он.

Пашинян добавил, что заболели также и члены его семьи.


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