Премьер Армении заразился коронавирусом

Также заболели члены его семьи.

Премьер Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

В видеообращении, которое глава правительства опубликовал в Facebook, Пашинян рассказал, что хотя у него не было никаких симптомов болезни, однако он все равно решил сдать тест на коронавирус.

Выяснилось, что мой тест положительный, - сообщил он.

Пашинян добавил, что заболели также и члены его семьи.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!