Театр для детей и юношества им. Натальи Сац поздравил с Днем защиты детей

Пусть детские улыбки освещают нашу планету, и каждый из маленьких обитателей нашей земли будет здоровым и счастливым.

В первый летний день Государственный академический русский театр для детей и юношества Казахстана им. Натальи Сац поздравил всех маленьких зрителей с чудесным праздником – Днем защиты детей, сообщает zakon.kz.

Ежегодно в этот день театр проводил разнообразные мероприятия для детей и юношества. Сегодня, несмотря на пандемию, коллектив театра не может остаться в стороне, ведь в мире нет ничего более важного, чем дети и их счастливое детство. Коллектив и труппа легендарного театра для детей и юношества Казахстана им. Н. Сац в коллаборации с компанией "Прима-мороженое" поздравили детей из Центра реабилитации и адаптации детей-инвалидов Ауэзовского района и вручили руководству Центра сладости, многоразовые тканевые маски, изготовленные сотрудниками театра и передали ценные книги в архив Центра.

Заместитель директора Центра реабилитации и адаптации инвалидов Ауэзовского района Бартаева Эльвира Умиргалиевна в своем приветственном слове от всей души поблагодарила труппу Театра для детей и юношества Казахстана им. Н. Сац и отметила, что в Центре функционируют два отделения оказания специальных соцуслуг детям с ограниченными возможностями в условиях на дому и одно отделение дневного пребывания полустационарного типа для детей и взрослых старше 18 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата и психоневрологическими заболеваниями.

Все наши социальные работники Центра приняли активное участие в адресной раздаче подарков, которые мы получили от Театра и спонсора, и все наши дети были безумно рады сладким подаркам в этот жаркий летний день и ценным книгам. Я уверена, что вы делаете благие дела и надеюсь на наши долгосрочные и дружеские отношения!, - сказала Эльвира Бартаева.

Желаем нашим юным почитателям здоровья, верных друзей и веселого, звонкого, полного приключения лета! Пусть детские улыбки освещают нашу планету, и каждый из маленьких обитателей нашей земли будет здоровым и счастливым, - сказала труппа Легендарного театра для детей и юношества Казахстана имени Натальи Сац.

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