Депутат о застройке Нур-Султана: Никому не хочется жить в муравейниках

Карантин показал, что жить в мощных микрорайонах без парков и скверов сложно.

Во время онлайн-диалога в рамках проекта #ANTIKOR.LIVE руководитель проекта "Астана - адалдық алаңы", советник акима города Нур-Султана, депутат городского маслихата Мирас Шекенов призвал столичных архитекторов создавать "более комфортные" условия проживания для жителей, передает корреспондент zakon.kz.

Я хочу пожелать всей архитектурной братии нашего города делать так, чтобы жизнь жителей города была как можно более комфортной. А это выстраивается не только экономикой города, не только общественных пространств, но и жилья. Никому не хочется жить в огромных муравейниках. Карантин показал, что жить в таких больших, мощных, здоровых микрорайонах, когда очень мало в шаговой доступности скверов, парков и других пространств - очень сложно, - сказал Шекенов.

Он добавил, что стройкомпании, построив жилые комплексы, рядом возводят следующие, не задумываясь при этом об инфраструктуре: школах, поликлиниках и так далее.

В свою очередь директор ТОО "Астанагорархитектура" Нуржан Кенжебеков, сообщил, что в Генплане застройки города предусмотрены строительство парков, скверов и школ.

Касательно переполненных районов, строек новых ЖК при отсутствии скверов. Парков, школ, на территории города Нур-Султан будет строиться 54 общественных пространства. Вдобавок город ведет реализацию проекта по строительству школ, - сказал он.

По его словам, столичные власти привлекают к возведению этих объектов бизнес на условиях ГЧП. К примеру, по ГЧП планируется построить около 30 средних учебных заведений в городе Нур-Султан.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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