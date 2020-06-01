Почему дешевеет доллар, и продлится ли эта тенденция?

Эксперт назвал факторы, способствующие укреплению курса тенге, а также моменты, которые могут нарушить наблюдаемый положительный тренд.

С конца апреля по начало июня биржевой курс USD/KZT снизился на 20 тенге или почти на 5%, опустившись ниже психологической отметки в 410 тенге за доллар США. О текущих и перспективных факторах, формирующих подобную нисходящую динамику пары USD/KZT, рассуждает Управляющий директор AERC (Центр исследований прикладной экономики) Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

Пожалуй, начнем с моментов, оказывающих позитивное воздействие на укрепление казахстанской валюты, двигаясь от глобальных тенденций до региональных и внутристрановых трендов, – написал эксперт и по пунктам перечислил влияющие на это факторы.

1. Частичное ослабление и полное снятие режима коронавирусного карантина во многих странах, удачные попытки создать вакцину от COVID-19 способствовали некоторому оживлению экономической активности в мире и восстановлению спроса на энергоносители. Подобный фактор вкупе с сокращением добычи сырья участницами ОПЕК++ заметно ограничил вероятность спада цен на нефть и усилил позитивные ожидания профессиональных участников рынка. Так, в текущий момент котировки Brent колеблются в узком диапазоне 37-38 USD за баррель, что в два раза выше котировок с середины апреля.

2. Население и представители бизнеса по всему миру стали поступательно привыкать в психологическом плане к статистике и фактам, отражающим динамику пандемии, и соответственно произошла поведенческая корректировка их ожиданий и действий в сторону более нейтрального, или даже позитивного настроя.

3. Максимально стимулирующая монетарная политика (активное снижение процентных ставок и расширение балансов) ведущих мировых центробанков увеличила глобальное предложение резервных валют, увеличивая риск-аппетит участников рынка и усиливая спрос инвесторов на активы развивающихся стран. В частности, баланс Федеральной резервной системы США на фоне околонулевых ставок и количественного смягчения лишь за последние три месяца увеличился с 4 до 7 трлн USD, что в том числе сказалось на ослаблении курса USD (индекс доллара DXY). Так, индекс DXY c 19 марта по 1 июня снизился с 103 до 98.

4. С середины мая в Казахстане произошло наиболее ощутимое укрепление тенге к доллару США, что было связано с ростом внутреннего валютного предложения на фоне наступления квартальной налоговой недели и в условиях так называемого «тонкого рынка», когда спрос на валюту был довольно низким. При этом по мере завершения налоговой недели в Казахстане наблюдался пик налоговых выплат в России, что также через снижение USD/RUB оказало дополнительно позитивное влияние на снижение USD/KZT. Так, по итогам пятничных торгов на Мосбирже по завершению налоговых конвертаций USD/RUB снизился до 69-70 – минимума с середины марта, что в основном и стало главной причиной сегодняшнего укрепления тенге к доллару США до 408-409.

Теперь рассмотрим те стимулы, которые могут нарушить тренд наблюдаемого укрепления курса тенге, развернув его вновь в сторону обесценения. При этом рассмотрим факторы в зависимости от удаления времени вероятного наступления соответствующего события, – продолжил Олжас Тулеуов.

1. По данным ОПЕК, за первый месяц действия нового соглашения ОПЕК++ страны-участницы договора выполнили свои обязательства на 74%. При этом существуют опасения о нарушении условий соглашения ОПЕК++ рядом стран-участниц в виду того, что некоторым из них требуется умеренно восстановить добычу. В первую очередь речь идет об определенных разногласиях в отношениях между Россией и С.Аравией. Так, Российская Федерация предполагает ограниченно нарастить добычу с июля, что идет в разрез действиям С.Аравии, которая помимо общих обязательств, дополнительно сократила добычу нефти в стране. Если данная конфронтация продолжится, то, вероятно, что на встрече стран ОПЕК++, которая может пройти уже 4-5 июня вместо запланированных ранее 9-10 июня, повторится тот же сценарий, который произошел в Вене 5-6 марта, и котировки нефти могут вновь устремиться вниз.

2. Открытие границ между странами и восстановление работ мировых туристических центров в канун наступления летнего сезона отпусков может усилить спрос со стороны населения и бизнеса на инвалюту, что в условиях отсутствия предложения «налоговой валюты» и при прочих равных условиях будет способствовать умеренному ослаблению курса тенге вплоть до осени.

3. Разногласия в отношениях между Китаем и США на фоне попыток Трампа определить ответственность за глобальный коронакризис за китайской стороной и лично Си Цзиньпином может вызвать новый виток в торговой войне, что негативно скажется на настроениях инвесторов в отношении развивающихся рынков и усилит отток спекулятивного капитала.

4. По мере мутации коронавируса, вызывающий COVID-19, наступления холодного периода времени и большего пренебрежения населением стран мира мерами безопасности, не исключена вероятность возникновения полноценной второй волны пандемии. В этих условиях возможен новый спад глобального спроса на энергоносители и соответствующее падение котировок нефти.

Таким образом, следующим поворотным моментом в динамике USD/KZT может стать встреча участниц ОПЕК++, а также возможное сезонное усиление спроса на валюту. При этом, учитывая имеющиеся позитивные факторы, в пределах первой декады июня есть высокая вероятность сохранения текущей сильной тенденции к укреплению нацвалюты Казахстана по отношению к доллару США, – подытожил Олжас Тулеуов.

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