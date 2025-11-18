#АЭС в Казахстане
Финансы

Почему в Казахстане дешевеет доллар – мнения аналитиков

Обмен валют, обменник, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 11:42 Фото: pixabay
В ноябре 2025 года тенге демонстрирует неожиданную силу по отношению к доллару. Эксперты выделяют три ключевых фактора, поддерживающих национальную валюту, но предупреждают о структурных рисках, которые могут изменить динамику уже в следующем году, сообщает Zakon.kz.

Краткосрочный фактор

За прошедший месяц курс доллара к тенге снизился на 2,32%, упав с отметки 536,32 тенге до 524,14 тенге за доллар. Этому краткосрочному укреплению способствовали как внутренние технические факторы, так и активные операции регулятора.

По мнению аналитиков Ассоциации финансистов Казахстана, немалую роль в недавнем укреплении сыграло приближение квартального налогового периода.

На бирже KASE доллар продолжает падение уже пятую сессию подряд, опустившись до 524,14 тенге. АФК отмечает, что в преддверии начала квартального налогового периода ряд игроков рынка могли заранее конвертировать инвалюту, используя более привлекательный курс ее продажи. Об этом свидетельствует хотя бы пятничный объем торгов – 287,6 млн долларов (+16,0 млн).

"Напомним, что в ноябре оплачивается ряд важных налогов за третий квартал 2025 года. В частности, 25 ноября завершается срок уплаты рентного налога, дополнительных платежей недропользователя, КПН, НДПИ и НДС".АФК

Экономист Эльдар Шамсутдинов тем не менее заметил, что после пика активности в конце прошлой недели рынок нормализовался. Так, по итогам торгов в понедельник объем снизился до 262,66 миллиона долларов (-8,7%), что отражает нормализацию активности.

Фото: Zakon.kz

Поддержка регулятора и экономический рост

Финансист Арсен Темирбаев указывает на активные действия Нацбанка РК, которые стабилизируют тенге вне зависимости от рыночных спекуляций:

  • Валютные интервенции: регулятор активно продает валюту из Нацфонда (около 600-700 миллионов долларов) для финансирования бюджетных трансфертов.
  • Операции зеркалирования проводятся на сумму около 475 миллиардов тенге, чтобы "замораживать" тенге и не увеличивать денежную массу.
"Дополнительную поддержку оказывает экономический рост Казахстана – 6,4% за 10 месяцев".Арсен Темирбаев

Консенсус-прогноз: краткосрочная стабильность и долгосрочное ослабление

На краткосрочном горизонте аналитики ожидают сохранения текущей стабильности, обусловленной упомянутыми факторами. Так, исследовательская группа Apecon на 19-24 ноября прогнозирует курс в 520-524 тенге за доллар.

Это близко к выводам макроэкономического опроса Нацбанка, где прогноз курса USD/KZT на 2025 год составил 525,3 тенге за доллар.

При этом участники прогноза ожидают значительную коррекцию в 2026 году, где прогнозный курс был повышен на 10,5 тенге, до 552,0 тенге за доллар.

Ранее мы сообщили о сентябрьском отчете Bank of America, где сказано, что Казахстан входит в десятку самых быстрорастущих экономик региона развивающихся стран (EEMEA).

Андрей Зубов
