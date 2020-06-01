Международный день защиты детей и начало школьных каникул отмечают в ВКО

38 детей из малообеспеченных и многодетных семей, дети-сироты получили в подарок новые ноутбуки.

В этом году из-за пандемии коронавируса Международный день защиты детей проходит дистанционно. Несмотря на это, программа у ребят достаточно разнообразна, сообщает zakon.kz.

В течение дня для 188 тысяч детей Восточного Казахстана в режиме онлайн проводятся веселые старты, развлекательно-игровые программы, видеозоопарки, круглые столы, онлайн-соревнования по шашкам и шахматам, общефизическая зарядка, музыкальные марафоны, онлайн-экскурсии, слеты активистов, акции, флешмобы, онлайн-концерты, турниры по авиа, авто и судомоделированию и многое другое.

Сегодня подводятся итоги областного дистанционного творческого конкурса "7 керемет", который стартовал 13 мая. Наряду с этим проходят конкурс презентаций "Безопасное лето", конкурс солистов-исполнителей народных песен, конкурс декоративно-прикладного искусства и квест.

Управление образования в социальных сетях Telegram и Instagram в течение дня проводит познавательно-игровую программу "Happykids", в которой участвуют около 15 тысяч учащихся области.

В рамках республиканской акции "Барлығы балалар үшін", посвященной Международному дню защиты детей, состоялось награждение победителей Премии "АҚЫЛДЫ AWARDS 2020". Победителями премии являются выпускники – обладатели знака "Алтын белгі". В награду ребята получили 5 грантов ректора ВКГТУ им. Д.Серикбаева на бесплатное обучение в университете.

Желания каждого обратившегося ребенка, а это 1 665 детей в текущем году, исполнили спонсоры, меценаты и неравнодушные граждане – участники благотворительной акции "Жүректен жүрекке". Всего за 5 лет проведения акции было исполнено более 10 тысяч желаний.

38 детей из малообеспеченных и многодетных семей, дети-сироты получили в подарок от имени акима ВКО Даниала Ахметова новые ноутбуки.

Международный день защиты детей совпадает с началом замечательной поры - летних каникул, ребят ждут интересные яркие впечатления. Они смогут наполниться новыми знаниями, опытом, набраться сил и здоровья перед началом нового учебного года.

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