Полицейские обстреляли журналистов в Миннеаполисе

Съемочная группа предъявила документ об аккредитации.

Журналисты Deutsche Welle попали под обстрел - полицейские стреляли резиновыми пулями и требовали покинуть место протестов, передает zakon.kz.

Инцидент произошел за несколько минут до прямого включения в ночь на воскресенье, 31 мая. На кадрах видно, как после звука выстрела один из стоявших в нескольких десятков метров полицейских опускает предмет, напоминающий оружие.

Во время последовавшей перепалки полицейские потребовали от журналистов покинуть место протестов, несмотря на то, что те предъявили документ об аккредитации.

Мой оператор был подвержен риску еще сильнее, чем я. Все могло закончиться действительно очень плохо, - сообщил Штефан Зимонс после инцидента.

Он также указал, что полицейские находились в состоянии сильного стресса.

С одной стороны я понимаю, что они делают свою работу и находятся под воздействием сильного стресса. Но мы тоже делаем свою работу. Тем не менее, мы пришли сюда не для того, чтобы драться, - сказал Зимонс.

Это не единственный инцидент с представителями СМИ во время продолжающихся уже несколько дней протестов в США. Зимонс сообщил, что незадолго до инцидента с его съемочной командой три полицейских автомобиля окружили журналистов еще одного телеканала. 30 мая от резиновых пуль пострадали два сотрудника Reuters и корреспондент шведской газеты.

29 мая в Миннеаполисе была задержана съемочная группа телеканала CNN, которая вела прямой репортаж о протестах. На видеозаписи можно увидеть, как полицейские окружили журналиста CNN Омара Хименеса и заявили, что он арестован. На вопрос Хименеса, в чем он обвиняется, ответа не последовало.

Афроамериканец Джордж Флойд умер 25 мая после того, как белый полицейский на протяжении почти 10 минут душил его коленом. 46-летний мужчина просил о помощи, пока не потерял сознание. Информация об убийстве стала известна общественности благодаря видеозаписям, сделанным прохожими. Полицейский, который его совершил, арестован. Ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.

Эта трагедия, произошедшая в Миннеаполисе, вызвала волну протестов по всему США. Демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах введен комендантский час и задействована Национальная гвардия.

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