Двух человек спас от смерти работник ЦОНа Алматы по пути на работу

Мужчины едва не задохнулись в канализационном колодце.

Двух человек, едва не задохнувшихся в канализационном колодце, спас сотрудник ЦОН Наурызбайского района Алматы Ержан Абдразаков. Об этом на своей странице в facebook написал Управляющий директор АО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Мурат Жуманбай, сообщает zakon.kz.

Как пишет автор поста, Ержан работает видеооператором в колл-центре 1414 и сегодняшний путь на работу он не забудет никогда.

Сегодня я работаю со второй смены, поэтому направлялся в ЦОН к 14.00 часам. Передо мной ехала полицейская машина, но увидев скопление людей у дорожного люка, она затормозила. Выйдя из машины, я увидел в колодце двух мужчин. Они оба были уже без сознания. Один из них был в форме "Алматы Су, - рассказывает о сегодняшних событиях Ержан.

Полицейские вызвали сотрудников ЧС, но Ержан не стал дожидаться приезда помощи, снял белую рубашку, завязал нос мокрым платком, который дала рядом стоящая женщина, и спустился вниз. С ним вместе спустился и неравнодушный прохожий. К приезду кареты скорой помощи оба человека были уже на поверхности. В сознание не приходили, но дышали.

Вопрос, спускаться или нет, передо мной не стоял, ведь речь шла о жизни людей. В тот момент я не думал о себе, была только одна мысль – спасти их, - говорит Ержан.

Стоит отметить, что Ержан Абдразаков работает в госкорпорации с 2007 года. Он примерный семьянин, воспитывает троих детей.

В настоящее время госкорпорация "Правительство для граждан" рассматривает вопрос о поощрении своего работника за активную гражданскую позицию и социальную ответственность.

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