Произведения Абая прозвучали из уст алматинских детей

Конкурс прошел дистанционно.

В честь Международного дня защиты детей в Алматы состоялся конкурс "Абаевские чтения" среди детей военнослужащих, сообщает zakon.kz.

Мероприятие организовано Военно-инженерным институтом радиоэлектроники и связи для повышения интереса детей к казахской литературе, популяризации духовного наследия великого поэта.

- В Послании народу Казахстана Президент страны поручил провести 175-летие Абая Кунанбаева на высоком и содержательном уровне. В этой связи в условиях карантина мы организовали конкурс дистанционно. Участники снимали свой номер на видео и отправляли на нашу электронную почту, – рассказывает представитель службы по работе с членами семей военнослужащих вуза Акбота Мустабекова.

В конкурсе приняли участие более 30 детей, самой младшей конкурсантке – всего 3 года. Все они наизусть декламировали стихотворения поэта и цитаты из прозы. Мастерство участников оценивало компетентное жюри. Главные критерии оценки – выразительность чтения, артистизм и оригинальность.

Победители были определены по трем возрастным категориям.

В категории от 3 до 7 лет первое место занял Даниел Коптилеу, второе место – Айсулу Арипжан, третье – Жангалиев Диас.

В категории от 8 до 10 лет первое место присуждено Нурасылу Нуржану, второе место – Нурай Берикбаевой, третье – Айлун Галымжанкызы.

В категории от 11 до 14 лет первое место занял Ибрахим Аюпулы, второе место – Айгулим Бейбит, третье – Даниеля Тыныштыкбаева.

Победителям и призерам вручены ценные подарки и грамоты от руководства военного института. Благодарственными письмами отмечены старания и творческая активность всех участников конкурса.

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