Сапарбаев поздравил воспитанников детского дома с Международным днем защиты детей

Большие возможности для творческого и физического развития должны быть предоставлены всем детям, без исключения.

В понедельник, 1 июня, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев принял участие в торжественном открытии ряда объектов в Таразе к Международному Дню защиты детей, сообщает zakon.kz.

Рядом с парком Первого Президента открылась детская инклюзивная детская площадка. Строительством площадки занимался благотворительный фонд "Дара" при поддержке партнеров и акимата Жамбылской области.

Площадка оборудована так, чтобы можно было заехать на инвалидной коляске, есть безопасные качели для детей с особыми потребностями, адаптированные песочницы-столики, специальные тактильные панели.

Большие возможности для творческого и физического развития должны быть предоставлены всем детям, без исключения. Открытие такой уникальной детской площадки – большой шаг в развитии инклюзивного общества. Площадка расположена в очень удобном месте. Скоро начнутся работы по облагораживанию территорий вокруг нее, чтобы детям было удобно и безопасно здесь находится. Также руководству города надо следить за сохранностью оборудования на площадке, - сказал аким области.

Этим же фондом был реализован проект по открытию кабинета психолого-педагогической коррекции на базе средней школы №20 города Тараза.

Менеджер проекта фонда "Дара" Сауле Бексултанова отметила, что ежегодно кабинет коррекции может обслуживать более 150 детей с различными нарушениями в развитии. Дети могут заниматься лечебной физкультурой, в комнате Монтессори (разделенная на тематические зоны и заполненная разнообразными дидактическими материалами), использовать средства альтернативной коммуникации. Свои услуги здесь оказывают психолог, логопед, дефектолог, сурдолог, тифлопедагог.

Дети, которые получают образование в таких коррекционных кабинетах, будут готовы учиться вместе со всеми в общеобразовательных школах. Охваченные коррекционной помощью они развиваются также творчески. Все это, в будущем, поможет им активно участвовать в общественной жизни страны. Таких кабинетов в областном центре всего два. Мы будем работать над тем, чтобы их количество увеличивалось и для детей с особыми потребностями создавались все условия для реабилитации, - сказал аким области.

В этот день также состоялось открытие фронт-офиса "Asyl mura" в центре развития способностей "Jastar".

Как отметил руководитель управления по вопросам молодежной политики Серикбол Бериккожа, фронт-офис станет постоянно действующей площадкой по координации работы волонтеров и волонтерских организаций. К слову, по области зарегистрированы свыше 60 волонтерских движений, в составе которых больше 6 тысяч добровольцев. По направлению "Асыл мұра" они пропагандируют историю, культуру и традицию нашего народа, заботятся об исторических памятниках, выступают в роли гидов.

Глава региона Бердибек Сапарбаев призвал молодежь развивать и другие направления волонтерства и трудиться на благо родины.

Прошлый год был объявлен Годом молодежи, а 2020 – Годом волонтеров. Молодежь всегда была и остается движущей силой развития общества. Для вас сейчас самое важное - получить образование и стать профессионалом своего дела. Скоро начнется реализация региональной программы развития молодежной политики "Әулие-Ата", в которой предусмотрено не только профессиональное, но и личностное развитие молодых. Будет готовиться кадровый резерв из молодых специалистов, что поможет вам продвигаться по карьерной лестнице. Кроме этого, разработаны различные государственные программы для поддержки молодежи. Перед вами открыты все пути, надо лишь трудиться, - сказал аким области.

Бердибеку Сапарбаеву рассказали о работе центра оказания поддержки молодежи, где оказывают услуги специалисты сферы религии, образования, занятости, предпринимательства, центра психологической помощи "Senim". Здесь же волонтеры для желающих будут проводить курсы английского языка.

Он отметил, что все эти центры должны стать местом, где будут собираться молодые люди для обмена мнениями и обсуждать различные вопросы.

Бердибек Сапарбаев также посетил Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Центр был открыт путем слияния детского дома имени К.Сарымолдаева и центра адаптации несовершеннолетних.

Сегодня здесь воспитываются 73 ребенка. Аким области осмотрел спальные комнаты, комнаты отдыха, кабинет психолога, "Адалдық дүкені", центр "Рухани жаңғыру", библиотеку и дал высокую оценку увиденному.

Бердибек Сапарбаев стал почетным гостем концертной программы в честь Дня защиты детей. Он поздравил всех воспитанников с праздником, вручил им подарки в виде сладостей, а центру – музыкальную студию.

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