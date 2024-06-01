Детский омбудсмен поздравила казахстанцев с Международным днем защиты детей

Фото: freepik

1 июня, в Международный день защиты детей, уполномоченная по правам ребенка в РК Динара Закиева поздравила казахстанцев с важной датой и напомнила о небходимости создавать для маленьких граждан безопасную среду и защищать их права, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий пост Закиева опубликовала на своей странице в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dinara Zakiyeva (@zakiyevadinara) В первую очередь омбудсмен обратилась к самим детям. "С праздником, дорогие ребята! Мы гордимся вами – нашими умными, талантливыми, подающими надежды детьми! Я уверена, что вы станете достойными гражданами нашей страны. От чистого сердца желаю вам интересных и познавательных открытий, счастья, здоровья и благополучия!" – написала Закиева. Затем омбудсмен обратилась ко всех казахстанцам и призвала их уделить должное внимание защите прав детей. "Уважаемые казахстанцы! Рада поздравить вас с Международным днем защиты детей! В Казахстане мы традиционно отмечаем этот торжественный день. Он символизирует наше стремление обеспечить счастье детей. Безусловно, это самая главная ценность в нашей жизни! Но также мы все должны осознавать, что защита детей, обеспечение их прав и создание благоприятных условий жизни – приоритеты для каждого члена общества. Безопасность и благополучие детей – наша общая цель. Жизнь и безопасность каждого ребенка зависят от взрослых, и прежде всего, от его родителей. Как родители, мы должны всегда помнить о первоочередной ответственности за судьбу наших детей". Динара Закиева После Закиева привела печальную статистику, которая заставляет задуматься. "К сожалению, статистика говорит о том, что часто дети остаются в опасности. Ежедневно трое детей погибают в результате падения из открытых окон, отравления, травм, в ДТП. Большинство трагедий, связанных с насилием, можно было бы предотвратить при оперативном реагировании. В 70% случаев окружающие просто не среагировали вовремя. Поэтому сегодня, в День защиты детей, я призываю всех, дорогие родители, взрослые, проявлять чуткость и ответственность, стать защитником ребенка, помочь ему в сложной жизненной ситуации, поддержать и не допустить насилия, жестокости в отношении детей!" – резюмировала уполномоченная по правам ребенка. Ранее казахстанцев с Днем защиты детей поздравил президент Касым-Жомарт Токаев. Читайте также Новый терминал аэропорта открыли в Алматы Токаев поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей Деревья посадили в новом микрорайоне СКО для пострадавших от паводка

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