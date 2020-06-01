Вокзал Алматы-2 поделили на три зоны. Провожающих туда не пустят

Это связано с санитарно-эпидемиологической безопасностью.

С 1 июня в Казахстане запустили железнодорожное сообщение между городами. Журналисты казахстанских СМИ побывали на железнодорожном вокзале Алматы-2, который подготовили для приема пассажиров.

За этот день с вокзала уже ушло три состава. Как отметил главный инженер Мади Тулепбеков, заполняемость поездов пока не велика.

Он также показал журналистам, как было подготовлено здание.

С 1 июня в условиях пандемии коронавируса были возобновлены все междугородние ж/д перевозки. Мы приняли все меры санитарной безопасности по вокзалам Алматы-1 и Алматы-2. Везде установлены санитайзеры и разметка, имеются тепловизоры. Все работники в масках и перчатках. Пассажиров просят соблюдать дистанцию. Дезинфекция на территории проводится согласно графику. Вход для провожающих закрыт, на территорию могут зайти только пассажиры, или те, кто хочет купить билет, - сказал он.

К слову, территория вокзала была поделена на три зоны - зона покупки билета, зона посадки и зона выхода. Это было сделано для регулирования потока пассажиров. Приобрести билеты можно в 20 кассах, работают они с 08:00 до 20:00.

Сидения в залах ожидания и на перроне разделены лентой.

Также на территории в круглосуточном режиме работает санчасть. В случае жалобы на симптомы со стороны пассажира, его изолируют и ограждают от других. Затем дежурный врач вызывает скорую помощь.

Все предприниматели, работающие на территории вокзала, допущены к работе с соблюдением всех санитарных норм.

То же самое касается и грузчиков, помогающих пассажирам с тяжелыми сумками.

Ранее главный государственный санитарный врач на транспорте Казахстана Садвакас Байгабулов рассказал, кто будет следить за стихийными торговцами на железнодорожных вокзалах и в вагонах.

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