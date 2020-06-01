Стало известно о состоянии спасенных сотрудником ЦОНа в Алматы
Состояние обоих расценивается как крайне тяжелое.
Фото : azattyq-ruhy.kz1 июня 2020, 17:59
1 июня двух человек, едва не задохнувшихся в канализационном колодце, спас сотрудник ЦОН Наурызбайского района Алматы. Они находятся на аппарате ИВЛ, сообщает zakon.kz.
Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин на брифинге рассказал об их состоянии.
В городскую клиническую больницу №7 каретой скорой помощи доставлены двое мужчин в крайне тяжелом состоянии. При поступлении в реанимационном зале приемного отделения осмотрены реаниматологом, травматологами и нейрохирургами. Проведены все клинико-диагностические мероприятия, одному мужчине проведена интубация трахеи, - сказал он.
Двое находятся на аппарате ИВЛ.
Пострадавшим выставлен диагноз: ингаляционное отравление сероводородом тяжелой степени. Токсическая энцефалопатия, с поражением центральной нервной системы. Состояние обоих расценивается как крайне тяжелое, - заключил главврач.
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