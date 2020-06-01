Стало известно о состоянии спасенных сотрудником ЦОНа в Алматы

Состояние обоих расценивается как крайне тяжелое.

1 июня двух человек, едва не задохнувшихся в канализационном колодце, спас сотрудник ЦОН Наурызбайского района Алматы. Они находятся на аппарате ИВЛ, сообщает zakon.kz.

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин на брифинге рассказал об их состоянии.

В городскую клиническую больницу №7 каретой скорой помощи доставлены двое мужчин в крайне тяжелом состоянии. При поступлении в реанимационном зале приемного отделения осмотрены реаниматологом, травматологами и нейрохирургами. Проведены все клинико-диагностические мероприятия, одному мужчине проведена интубация трахеи, - сказал он.

Двое находятся на аппарате ИВЛ.

Пострадавшим выставлен диагноз: ингаляционное отравление сероводородом тяжелой степени. Токсическая энцефалопатия, с поражением центральной нервной системы. Состояние обоих расценивается как крайне тяжелое, - заключил главврач.

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