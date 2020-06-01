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Токаев поручил повысить эффективность информационной политики

Глава государства акцентировал внимание на реализации антикризисных мер и развитии гражданского общества.

Фото : Акорда1 июня 2020, 18:26

Глава государства принял министра информации и общественного развития Аиду Балаеву, сообщает zakon.kz.

По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о текущей работе и перспективах деятельности министерства.

Глава государства акцентировал внимание на реализации антикризисных мер и развитии гражданского общества. Также были затронуты вопросы укрепления обратной связи с населением, совершенствования механизмов государственного информационного заказа и оптимизации государственных медиаресурсов.

Президент Казахстан был проинформирован о задачах, стоящих перед недавно созданными Комитетом по развитию межэтнических отношений и Институтом прикладных этнополитических исследований.

Касым-Жомарт Токаев поручил повысить эффективность работы в сфере информационной политики и общественного развития.


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