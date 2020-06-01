Токаев поручил повысить эффективность информационной политики
Глава государства акцентировал внимание на реализации антикризисных мер и развитии гражданского общества.
Фото : Акорда1 июня 2020, 18:26
Глава государства принял министра информации и общественного развития Аиду Балаеву, сообщает zakon.kz.
По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о текущей работе и перспективах деятельности министерства.
Глава государства акцентировал внимание на реализации антикризисных мер и развитии гражданского общества. Также были затронуты вопросы укрепления обратной связи с населением, совершенствования механизмов государственного информационного заказа и оптимизации государственных медиаресурсов.
Президент Казахстан был проинформирован о задачах, стоящих перед недавно созданными Комитетом по развитию межэтнических отношений и Институтом прикладных этнополитических исследований.
Касым-Жомарт Токаев поручил повысить эффективность работы в сфере информационной политики и общественного развития.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5025376-d8178eedc13fc748258f8e8e0c268fcc
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...