Токаев поручил повысить эффективность информационной политики

Глава государства акцентировал внимание на реализации антикризисных мер и развитии гражданского общества.

Глава государства принял министра информации и общественного развития Аиду Балаеву, сообщает zakon.kz.

По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о текущей работе и перспективах деятельности министерства.

Глава государства акцентировал внимание на реализации антикризисных мер и развитии гражданского общества. Также были затронуты вопросы укрепления обратной связи с населением, совершенствования механизмов государственного информационного заказа и оптимизации государственных медиаресурсов.

Президент Казахстан был проинформирован о задачах, стоящих перед недавно созданными Комитетом по развитию межэтнических отношений и Институтом прикладных этнополитических исследований.

Касым-Жомарт Токаев поручил повысить эффективность работы в сфере информационной политики и общественного развития.

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