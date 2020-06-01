Талдыкорган станет главным казахстанским центром водных видов спорта

На объекте общей площадью объекта 27 тыс. кв. м будут размещены несколько бассейнов, в том числе 50-метровый, детский и для прыжков в воду.

В Талдыкоргане олимпийский бассейн мирового стандарта будет способно принимать до 750 человек в день. Сооружение в виде силуэта рыбы уже видно из далека, строительство не останавливается и совсем скоро такой необычный архитектурный облик станет еще одной изюминкой областного центра, передает zakon.kz

На сегодняшний день на объекте задействованы более ста рабочих, применяются передовые технологии и современные материалы. По словам представителей "Bazis Construction", которые являются подрядчиками, бассейн будет сдан в конце июля этого года, работы ведутся по графику.

На объекте общей площадью объекта 27 тыс. кв. м будут размещены несколько бассейнов, в том числе 50-метровый, детский и для прыжков в воду. Кроме бассейнов, тут будут размещены специальные "ванны" для начинающих и не умеющих плавать, медицинский центр, зал "сухого" плавания, тренажерный зал, буфет и др. При разработке проекта, которую аким области курировал лично, большое внимание уделялось его многофункциональности. Также он будет предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по плаванию, аквааэробике, водное поло и прыжки в воду. Кроме того, будут созданы условия для занятий плаванием маломобильных групп населения.

По поручению акима области Амандыка Баталова подрядчики уделяют большое внимание безопасности спортсменов, которые будут заниматься прыжками в воду. Вышка для этого имеет уровни в 5,7 и 10 метров, которая снабжена специальными перилами и перфорированной лестницей.

Жду не дождусь, когда достроят бассейн. Первым же делом запишу дочь на акваэробику. Вы только представьте в нашем городе появится такое сооружение. современный бассейн дает уникальную возможность для молодых спортсменов: " Дети будут тренироваться на высшем уровне. Также это спортивное сооружение станет еще одним украшением Талдыкоргана, - говорит жительница города Бану Кумисбекова.

В олимпийском бассейне жители будут проводить свой досуг, а также они станут свидетелями масштабных спортивных состязаний.

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