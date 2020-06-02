В ДТП погиб начальник следственного отделения управления полиции Кокшетау

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Трагедия произошла утром 31 мая на объездной трассе возле Кокшетау, сообщает zakon.kz со ссылкой на Neonomad.kz.

Перевернулась частная машина, в которой находились трое сотрудников полиции.

В пресс-службе ДП Акмолинской области сообщили, что погиб начальник следственного отделения управления полиции города Кокшетау. Медики рассказали, что у погибшего была политравма, перелом основания черепа. Он скончался на месте.

Еще один сотрудник полиции 1993 года рождения находится в многопрофильной областной больнице. У него сотрясение мозга, ушиб поясничного отдела позвоночника. Раны лица. Третий человек от госпитализации отказался.

Возбуждено уголовное дело по статье 345 части 3 Уголовного кодекса Казахстана (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). В область прибыла комиссия МВД.

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