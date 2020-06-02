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В ДТП погиб начальник следственного отделения управления полиции Кокшетау

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Фото : rusunion.com2 июня 2020, 00:45

Трагедия произошла утром 31 мая на объездной трассе возле Кокшетау, сообщает zakon.kz со ссылкой на Neonomad.kz.

Перевернулась частная машина, в которой находились трое сотрудников полиции.

В пресс-службе ДП Акмолинской области сообщили, что погиб начальник следственного отделения управления полиции города Кокшетау. Медики рассказали, что у погибшего была политравма, перелом основания черепа. Он скончался на месте.

Еще один сотрудник полиции 1993 года рождения находится в многопрофильной областной больнице. У него сотрясение мозга, ушиб поясничного отдела позвоночника. Раны лица. Третий человек от госпитализации отказался.

Возбуждено уголовное дело по статье 345 части 3 Уголовного кодекса Казахстана (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). В область прибыла комиссия МВД.


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