Девочка погибла на трассе Алматы-Бишкек

На 29-м километре трассы работает каждый второй фонарь.

Трагедия произошла поздним вечером 1 июня в Алматинской области, сообщает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль MG s350 двигался по трассе Алматы-Бишкек в западном направлении. Стоит отметить, что на 29-м километре трасса освещена частично. Работает каждый второй фонарь.

Три девушки, взявшись за руки, перебегали дорогу под таким потухшим фонарем. Водитель, увидев их, резко повернул руль, но слишком поздно.

Самую юную – подростка 14 лет, автомобиль сбил. От сильного удара ее отбросило на полосу встречного движения, где она едва не попала под другую машину. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Еще одну девушку "зацепило", ее отбросило на разделительный палисадник посреди дороги, позже скорая увезла ее в больницу.

На месте работали сотрудники дорожной полиции.

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