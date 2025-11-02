#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
530.47
613.75
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
530.47
613.75
6.56
Происшествия

На трассе Алматы – Бишкек столкнулись три автомобиля: есть пострадавшие

, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 15:27
Около 07:15 1 ноября 2025 года на 41-м километре трассы Алматы – Бишкек в Карасайском районе произошло крупное ДТП с участием трех машин, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Lexus RX300 не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Toyota Land Cruiser 100 и Toyota Camry.

"В результате аварии все водители и пассажиры с различными травмами были доставлены в больницу города Каскелен", – сообщили в ДП области.

Водитель и пассажир автомобиля Toyota Land Cruiser находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями просим водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения", – обратились в полиции к автомобилистам.

В ночь на 1 ноября на проспекте Аль-Фараби в Алматы произошло массовое ДТП.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
"Помыли" и сдали: в Павлодаре автомойщики помогли задержать пьяного водителя
15:58, Сегодня
"Помыли" и сдали: в Павлодаре автомойщики помогли задержать пьяного водителя
Два автомобиля столкнулись на трассе Омск – Майкапчагай: есть пострадавшие
10:03, 15 декабря 2024
Два автомобиля столкнулись на трассе Омск – Майкапчагай: есть пострадавшие
Трагическое ДТП произошло вблизи трассы Алматы – Бишкек
22:53, 13 ноября 2023
Трагическое ДТП произошло вблизи трассы Алматы – Бишкек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: