На трассе Алматы – Бишкек столкнулись три автомобиля: есть пострадавшие

Около 07:15 1 ноября 2025 года на 41-м километре трассы Алматы – Бишкек в Карасайском районе произошло крупное ДТП с участием трех машин, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Lexus RX300 не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Toyota Land Cruiser 100 и Toyota Camry.

"В результате аварии все водители и пассажиры с различными травмами были доставлены в больницу города Каскелен", – сообщили в ДП области.

Водитель и пассажир автомобиля Toyota Land Cruiser находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями просим водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения", – обратились в полиции к автомобилистам.

В ночь на 1 ноября на проспекте Аль-Фараби в Алматы произошло массовое ДТП.