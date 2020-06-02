Даниал Ахметов сохранил режим карантина в ВКО

Но с 3 июня во всех районах и городах, за исключением Семея, с соблюдением обязательных норм санитарно-эпидемиологической безопасности возобновляются все виды предпринимательской и иной деятельности кроме ночных клубов и кальянных.

Аким ВКО Даниал Ахметов обратился к землякам и объяснил, почему в области сохранится режим карантина до 13 июня, сообщает zakon.kz.

Сегодня прошло заседание оперативного штаба. С учетом ситуации в стране и области, принято решение запустить следующий этап по ослаблению режима карантина. Я выражаю благодарность жителям нашей области за терпение и ответственность! Также особо отмечу хорошую работу сотрудников медицинской и санитарно-эпидемиологической служб нашей области, - пишет Даниал Ахметов на своей странице в Facebook.

С первых дней ввода чрезвычайного положения для нас было важно сохранить баланс нашей экономики и благосостояние граждан между ограничительными мерами.

Мы поэтапно продолжим двигаться в направлении полного снятия всех ограничений и возврата к привычной жизни. Хотя, как вы понимаете, наша жизнь, как и жизнь миллионов других людей, в других странах немного изменится. Нам всем необходимо привыкнуть и адаптироваться к жизни в новых условиях. Я думаю, что это продлится до тех пор, пока учеными не будет разработана эффективная вакцина от коронавируса.

Поэтому по области сам режим карантина до 13 июня остается. Но с 3 июня во всех районах и городах, за исключением Семея, с соблюдением обязательных норм санитарно-эпидемиологической безопасности возобновляются все виды предпринимательской и иной деятельности кроме ночных клубов и кальянных.

Разрешается открыть при заполняемости не более 50% от проектной вместимости кинотеатры и театры. С таким же требованием будут работать и объекты общественного питания, с запретом на проведение организованных массовых мероприятий. В отношение данного пункта хочу уточнить, так как много людей обращаются по поводу проведения свадеб и обрядных мероприятий. Я дал поручение акимам городов и районов совместно с санитарно-эпидемиологическими службами и представителями МСБ, работающие в сфере организации общественного питания выработать в течение недели предложение по проведению подобных мероприятий. Предприниматели и санитарные службы совместно должны разработать такой алгоритм работы, который бы с высокой долей вероятности гарантировал безопасность и здоровье наших граждан во время семейных торжеств и поминальных обедов.

Особо хочу обратиться к жителям города Семей. В конце прошлой недели я посетил наш любимый город, провел встречу с предпринимателями. Учитывая ваши предложения и обращения жителей, нами принято решение с 6 июня возобновить все виды предпринимательской и иной деятельности, за исключением ночных клубов, кальянных. Объектов оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами, крупных торговых объектов и развлекательных центров, площадью не более 2000 кв. метров.

Но в области ситуация с коронавирусной инфекцией остается напряженной. Поэтому прошу всех вас сохранять благоразумие и осторожность. Мы делаем все возможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших граждан. Берегите себя и своих близких! - резюмировал аким.

Все новости по теме читайте здесь

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!