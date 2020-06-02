11 571 достигло число зараженных коронавирусом в Казахстане
Зарегистрировано 263 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 1 июня 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Зарегистрировано 263 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, (темп прироста составил - 2,3%), из них:
Мангистауская область - 19 (7,1%), Павлодарская область - 11 (5,3%), Восточно-Казахстанская область - 7 (5,2%), Алматинская область - 15 (4,2%),
Западно-Казахстанская область - 27 (4,1%), Кызылординская область - 16 (4,0%), Жамбылская область - 13 (3,4%), Нур-Султан - 59 (2,7%),
Карагандинская область - 24 (2,6%), Шымкент - 18 (2,1%), Актюбинская область - 6 (1,7%), Атырауская область - 14 (1,3%), Туркестанская область - 5 (1,3%),
Алматы - 29 (1,1%).
Всего в стране подтверждено 11 571 случаев, из них:
в Алматы - 2676,
в Нур-Султане - 2266,
в Атырауской области - 1119
в Карагандинской области - 956,
в Шымкенте - 885,
в ЗКО - 692,
в Кызылординской области - 418,
в Жамбылской области - 393,
в Туркестанской области - 384,
в Алматинской области - 376,
в Актюбинской области - 349,
в Мангистауской области -291,
в Павлодарской области - 217,
в Костанайской области - 182,
в Акмолинской области - 166,
в ВКО - 142,
в СКО - 59.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!