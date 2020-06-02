11 571 достигло число зараженных коронавирусом в Казахстане

Зарегистрировано 263 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 1 июня 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрировано 263 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, (темп прироста составил - 2,3%), из них:

Мангистауская область - 19 (7,1%), Павлодарская область - 11 (5,3%), Восточно-Казахстанская область - 7 (5,2%), Алматинская область - 15 (4,2%), Западно-Казахстанская область - 27 (4,1%), Кызылординская область - 16 (4,0%), Жамбылская область - 13 (3,4%), Нур-Султан - 59 (2,7%), Карагандинская область - 24 (2,6%), Шымкент - 18 (2,1%), Актюбинская область - 6 (1,7%), Атырауская область - 14 (1,3%), Туркестанская область - 5 (1,3%), Алматы - 29 (1,1%).

Всего в стране подтверждено 11 571 случаев, из них:

в Алматы - 2676,

в Нур-Султане - 2266,

в Атырауской области - 1119

в Карагандинской области - 956,

в Шымкенте - 885,

в ЗКО - 692,

в Кызылординской области - 418,

в Жамбылской области - 393,

в Туркестанской области - 384,

в Алматинской области - 376,

в Актюбинской области - 349,

в Мангистауской области -291,

в Павлодарской области - 217,

в Костанайской области - 182,

в Акмолинской области - 166,

в ВКО - 142,

в СКО - 59.

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